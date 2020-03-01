Rafael Nadal 85'inci kez şampiyonluğa ulaştı

İspnayol raket Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Meksika Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Taylor Fritz'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Nadal, bu sezondaki ilk, kariyerindeki 85’inci tekler şampiyonluğuna ulaşmış oldu.