Rus olimpiyat şampiyonu artistik patinajcı Sotnikova kariyerini sonlandırdı

Soçi Kış Olimpiyatları şampiyonu Rus artistik patinajcı Adelina Sotnikova, kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Geçirdiği ameliyatın ardından geçen hafta taburcu olan Sotnikova, sağlığının mesleğine profesyonel olarak devam etmesine olanak vermediğini ifade etti.

Rossiya 1 televizyonunda konuşan 23 yaşındaki Sotnikova, “Profesyonel sporu bıraktım. Zira şu an sağlıklı ve mutlu olmak istiyorum. Bunu söylemek benim için zor” dedi.

‘Sağlığım el vermiyor’

Adelina Sotnikova, açıklamalarına, “Hayranlarımı mutlu etmeye devam edeceğim, ancak profesyonel seviyede spor yapmayacağım. Yarışmaları izlediğimde çok üzülüyorum, ancak sağlığım devam etmeme izin vermiyor” sözleriyle devam etti.

Sotnikova, geçen hafta bir ameliyat geçirdikten sonra hastaneden taburcu edilmişti. Sotnikova’nın omurgasına 6 titanyum çivi takılmıştı. Sporcu uzun süren bir rehabilitasyon programından geçiyor.

Sotnikova, 2014 yılında 17 yaşındayken Rusya’nın ilk kadınlar tekli dalında olimpiyat şampiyonu olmuştu. Sotnikova, daha önce aldığı bir olimpiyat veya dünya şampiyonluğu madalyası olmadan, olimpiyat altın madalyasını kazanan ilk kadın artistik patinajcı.