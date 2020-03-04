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04:31 04 Mart 2020
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    Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy

    Fenerbahçe'den yeni teknik direktör açıklaması

    © İHA /
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202003041041527855-fenerbahceden-teknik-direktor-aciklamasi/

    Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktör sürecinin bugünden itibaren başladığını belirterek, “Kendi aramızda toplantı yapacağız kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var. En kısa sürede adını koyacağız” dedi.

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında Trabzon Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek devam etti. Ersun Yanal ile yolları ayırsalar bile kalplerinin bir olduğunu belirten Özsoy şunları söyledi:

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Trabzonsporlu futbolcu Sörloth attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
    © AA /
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    “Mağlup olduk. Fenerbahçe mağlubiyetten hiçbir zaman memnun değildir. Mağlubiyet kendisi için tatmin edici değildir. Fakat bir veda gecesinde Ersun hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Eleştirildik. Yaptığımız teşekkür açıklamasıyla görevden aldığımız halde, görevi bıraktığı halde maça çıkartma her zaman söylemişizdir biz inandığımızı yapan ezberleri bozan kalıpların dışına çıkan gerekenler neyse neye inanıyorsak onu yapan bir yönetimiz. Hocamız son dakikaya kadar Fenebahçe'nin menfaatleri için aynı bıraktıktan sonra yapacağı gibi bir mücadele vermiştir. Hiçbir zaman Fenerbahçe'nin iyiliğinden fedakarlık etmeyeceğini de belirtmiştir. Kendisi hiçbir zaman Antalya'da son maçta locadan Fenerbahçe'ye veda etmemeliydi. Yollarımız ayrılsa bile kalplerimiz bir olduğunu her yerde söylemiştik. Bize zor dönemde gelmişti. Zor dönemde bizimle birlikte kaldı. Sonra anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu süreçte en başından beri olan birisi olarak söylüyorum ne anlaşma sırasında ne bu süreç içerisinde bir kere bile parayı gündeme getirmemiştir. Rakamları biz tespit etmişizdir. Dönem dönem gecikmeler olmuştur. Bir defa daha söylemek isteriz ki Ali başkanımız ve yönetim kurulu olarak kendisinden bu konuda hiçbir zaman bir istek, taleple karşılaşmadık. Yolu açık olsun. Bundan sonra yolumuz bir. Özel hayatında, kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

    “Enderi görülmeyen ama çokta eleştirildiğimiz inandığımız bir şey yaptık”

    Ersun Yanal ile ayrılma kararının Antalya maçının ardından verildiğini kaydeden Özsoy, “Ersun hoca ile işimiz şöyle kolay; her iki tarafta koyu Fenerbahçeli. Fenerbahçe menfaati için her şeyi yapabilecek insanlar. İstişare devamlı oldu. Fakat bir tarafın ben bıraktım gidiyorum öteki tarafın artık bırak diye bir durumu olmadı. Nihai karar Antalya maçında sonra alındı. Enderi görülmeyen ama çokta eleştirildiğimiz inandığımız bir şey yaptık. Herkesin yapabileceği ve girebileceği bir risk değildi. Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızın ayrıldığı hocamızla güvenerek yola devam ettik. Avrupa'da olduğu zaman bize örnek verilen bu sene rakip takımın hocasıyla anlaşıp da sezon içinde karşısına rakip olarak çıktığında bak ne kadar medeniler deniliyor. Lakin biz yaptığımız neden böyle yaptınız dendi. Biz hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Oyuncularımızda bundan sonra bu sorumluluğun bilincinde hocalarının bıraktığı yerden devam edecekler” şeklinde konuştu.

    “Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör süreci bugünden itibaren başlamıştır”

    Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör sürecinin başladığını vurgulayan Özsoy, “Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör süreci bugünden itibaren başlamıştır. En kısa sürede neticelenecektir. Bizim bugün önemli bir maçımız vardı. Her ne kadar yolları ayırmışsak da hocamızda vardı. Kendi aramızda toplantı yapacağız kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var. En kısa sürede adını koyacağız” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Teknik direktör, Ersun Yanal, Trabzonspor, Semih Özsoy, Fenerbahçe
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