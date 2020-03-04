Polonyalı futbolseverler, 'Arda Turan ligin yıldızı olur mu?' sorusunu yanıtladı

Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gitmesi beklenen, ancak yönetimin kararıyla transfer edilmeyen Arda Turan için yeni bir iddia ileri sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre hala Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan Arda Turan ile Polonya'dan Legia Varşova'nın ilgilendiği öne sürüldü. Henüz ciddi bir gelişme kaydedilmediği belirtilirken Polonya'da Arda Turan'la ilgili bir anket yapıldı.

Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin yüzde 58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. Yüzde 35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, yüzde 7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" diye yanıtladı.