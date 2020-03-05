Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, antrenmanda sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti ve Everton'a gönderdi.

Everton taraftarları ise Cenk Tosun'un oynamayacak olmasına rağmen maaşını kendi kulüplerinin vermesine tepki gösterdi.

Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace takımına kiralanmış ve 1 gol kaydetmişti. Golcü futbolcunun EURO 2020'de de olması beklenmiyor.