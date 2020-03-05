Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı

Tottenham forması giyen Eric Dier, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Norwich City'ye elendikleri maç sonunda kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkıp bir taraftarı kovaladı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre bir Tottenham taraftarı, takımının lig sonuncusu Norwich City'ye elendiği maçta Eric Dier'a küfür etti.

#Video ¡ATENCIÓN! Escándalo en Inglaterra: tras la eliminación del Tottenham en la #FACUPxESPN, Eric Dier saltó directo a la tribuna para pelearse con un fanático en Londres. Terrible. https://t.co/bITuuBr8zc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2020

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Aynı tribünde bulunan İngiliz futbolcunun kardeşi, bunun üzerine taraftarla sert bir tartışmaya girdi.

Tottenham midfielder Eric Dier broke into the stands and confronted supporters after their #FACup defeat at home to Norwich. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 4, 2020

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Tribüne çıkan Eric Dier da kardeşinin tartıştığı taraftarı kovaladı.

So Eric Dier just launched passed me at #TottenhamHotspur game against #Norwich to launch into a fan. Make of that what you will @SpursOfficial pic.twitter.com/4HVz1fm6t4 — insert title (@queercatholic1) March 4, 2020

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Maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Jose Mourinho, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum" şeklinde konuşarak oyuncusuna destek verdi.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a — FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020

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