Kopenhag - Başakşehir maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Başakşehir'in Danimarka'da oynayacağı Kopenhag maçında seyirci alınmayacağı açıklandı.

Danimarka Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mart ayında AC Horsens, İstanbul Başakşehir ve Randers FC ile oynanacak maçların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleşeceği aktarıldı.

Başakşehir, Sporting Lizbon'u zorlu iki maç sonunda eleyerek adını son 16'ya yazdırmıştı. Kopenhag ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek olan deplasman mücadelesi 19 Mart'ta oynanacak. İlk maç ise İstanbul'da 12 Mart tarihinde gerçekleşecek.