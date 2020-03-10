Barcelona-Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Koronavirüs dünya genelinde spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda virüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak Barcelona- Napoli karşılaşmasının seyircisiz yapılacağı duyuruldu. 18 Mart’taki mücadelede Camp Nou tribünleri boş kalacak.
The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020
İtalya’da oynanan ilk müsabaka 1-1’lik beraberlikle tamamlanmıştı.
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