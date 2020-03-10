Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak

Dünya üzerinde etkisini giderek artıran koronavirüs salgını, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da oynanacak birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak.

Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.