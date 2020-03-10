Yılmaz Vural: Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş, gitsin başkasını denesin, ben parmakla gösterilen bir adamım

Teknik direktör Yılmaz Vural, herkesin kendisine "Neden Fenerbahçe'ye gelmiyorsun?" diye sorduğunu belirterek "Türkiye'yi bırak, dünyanın önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Bu beni kırıyor. Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş. Gitsin başkasını denesin" ifadesini kullandı.

Akhisarspor'un deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, spor gündemiyle ilgili olarak Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında konuştu.

"Ben 35 yıldır hocalık yapıyorum ancak Akhisarspor kadar rahat çalıştığım bir yer hatırlamıyorum. Canım kulüpten çıkmak istemiyor. 1.5 aydır İstanbul'a gitmedim. Oyuncuları oynatmıyorum ama bana saygı duyuyorlar. Cennete gelmiş gibiyim. Kariyerimde en huzurlu olduğum takımlardan birindeyim" diyen Vural, şöyle devam etti:

Kulüp başkanı dünya güzeli biri. Saf ve temiz bir insan. Akhisarspor'u da çıkarırsam 5. direkt çıkardığım takım olacak. Bu konuda gerçekten uzmanım. Bu durum sadece hocada bitmiyor. Ben dün gelmeden önce oto sanayideydim. Ondan önce tenekecilerleydim. Burası tipik bir kasaba. Biz taraftar derneğimizle beraberiz. Her şeyi konuşuyoruz ve eleştirilere kulak veriyoruz.

'Futbol seyredenler için oynanıyor'

Futbol seyredenler için oynanıyor. Kendinizi onların istediği durumda tutmak zorundasınız. Bu insanlar bize kızacak. Bunda bir şey yok. Bizim oyuncularımız özel insanlar. Onlar sosyal psikolojiyi temsil ediyor. Artık ülkede kimseye kötü oyunu yediremezsiniz. Herkes Premier Lig'i izliyor. Taraftar hiçbir şeyi yemiyor. Taraftar artık oyunu teknik direktörler kadar biliyor. Biz de Avrupa'da iyiler ne yapıyorsa onu yapmak zorundayız.

'Fenerbahçe'de her transfer fiyasko'

Fenerbahçe'ye aklı vermek bizim haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Ben bakıyorum. Her transfer fiyaskoyla bitiyor. Bu iş bu kadar zor değil. Transfer bu işin yüzde 50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç gibi bir beyefendi tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşadı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var bilmiyorum. BESYÖ eğitim programları ortak değil. Doğru dediğin 1 tanedir. Üniversitelerimiz lise ayarında. Verilen eğitimler çağdaş değil. Türkiye asla Avrupa'ya yetişemez. Ben antrenman biliminin içinden geliyorum. Biz başarılarımızın hepsi tesadüf. Bizim asla kalıcı başarılarımız olmaz. Bu çağda insanlar ne yapıyorsa onları yapmamız lazım. Neden benim çocuklarım oynamıyor? Biz yabancılar oynasın diye mi bu kadar yatırım yaptık?

🔥 Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Özgür Sancar'ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Vural'dan çarpıcı açıklamalar!



📌Sosya medya benim için yıkılıyor!



📌Beni alan kazanır!



📌Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım!



🔗https://t.co/LwEWB4bKQZ pic.twitter.com/KtEkOFPoYT — Radyospor (@radyospor) March 10, 2020

'Sosyal medya yıkılıyor'

Taraftar ortalamamız yerlerde. Hani biz futbolu seviyorduk? Neden insanlar maçlara gelmiyor? Bu işi yapanlar bu işten anlamıyor. Şu anda çok mutlu olduğum bir yerdeyim. Sosyal medya şu anda yıkılıyor. Herkes neden Fenerbahçe'ye gelmediğimi soruyor. Bu ülkenin en çok maç yönetmiş 2. antrenörüyüm. Sen Türkiye'yi bırak, dünyanın en önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Artık bu iş magazin konusu olmaya başladı. Bu durum beni kırıyor. Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş. Gitsin başkasını denesin. Ben parmakla gösterilen bir adamım. Takımın büyüğü küçüğü yoktur. Ben Akhisarspor'a geldiğimden beri fark ortada. İnsanlar bu adam ne yapıyor diye bakmıyor. Herkes skora ve birinciye bakıyor. 1. kimse en iyi o! O imkanı herkese sunmuyorlar. Bu ülkede hala antrenörlük lisansı olmayan insanlar çalışıyor. Bu durum eğitime saygısızlıktır. Var mı öyle kiralık antrenörlük? Bu ülkenin hiçbir şeye saygısı yok.

'Fenerbahçe taraftarı 'Gel' diyor'