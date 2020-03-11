Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Seyirci kısıtlaması söz konusu değil

Koronavirüs önlemleri hakkında bilgi veren Spor Bakanı Kasapoğlu, "Haftasonu oynanacak maçlar ve Başakşehir'in Avrupa maçları nasıl planlandıysa aynen devam edecek. Seyirci kısıtlaması söz konusu değil" dedi.

Spor faaliyetlerinde koronavirüs önlemleriyle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Haftasonu oynanacak maçlar ve Başakşehir'in Avrupa maçları nasıl planlandıysa aynen devam edecek. Seyirci kısıtlaması söz konusu değil" dedi. Kasapoğlu bu ay ve gelecek ay 80'den fazla etkinliğin de ertelendiğini duyurdu.