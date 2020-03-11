Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Bugün TSİ 22.30'da Etihad Stadı'nda oynanması gereken Manchester City ile Arsenal karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Koronavirüse yakalandığını duyuran, Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'da Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis ile bazı Arsenalli oyuncuların temasa girmesi nedeniyle erteleme kararı ‘önlem’ olarak alındı.

Gereken önlemlerin alınması sebebiyle diğer lig maçlarında ise bir erteleme olmayacağı açıklandı.

Oyuncular kendilerini karantinaya aldı

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 27 Şubat'ta Emirates Stadı'nda Olympiakos’u ağırlamıştı. Bu karşılaşmada Marinakis, Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmişti.

Marinakis'in dün koronavirüse yakalandığını duyurması üzerine Arsenalli futbolcular kendilerini karantinaya aldı. Ancak hangi futbolcular olduğu açıklanmadı.

Kulüp, "Oyuncular, 14 günlük süreç sona erene kadar evlerinde kalacak. Maç esnasında Bay Marinakis'e yakın oturan dört Arsenal çalışanı da 14 gün boyunca evlerinde olacak" duyurusunu yaptı.

Olympiakos: test sonuçlarımız negatif çıktı

Marinakis'in duyurusu Olympiakos'u da harekete geçirdi. Kulüp çapında koronavirüs testi yapıldı.

Olympiakos'tan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın yanı sıra, yönetim kurulumuz ve çalışanlarımıza yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı" denildi.

Salgın, sporu vurdu

Avrupa’da giderek yayılan salgın pek çok spor organizasyonunun iptaline ya da ertelenmesine neden oldu. Salgının Çin’den sonra en fazla ölüme neden olduğu İtalya’da Serie A ligi askıya alındı, Fransa’da ve İspanya’da pek çok maç seyircisiz oynandı.

İngiltere, Avusturya ve Almanya’da da gelecek maçlara seyirci alınmaması planlanıyor.