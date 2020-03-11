Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Koronavirüs dört tarafı hainlerle çevrili Türkiye'ye de geldi, hoş gelmedi

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye’de rastlanan koronavirüs ile ilgili "Koronavirüs tüm dünyaya yayıldı, dört tarafı hainlerle çevrili Türkiye'ye de geldi. Hoş gelmedi, inşallah hiç kimseye de bir şey olmaz çünkü devletimizi görüyorum, inanılmaz derecede önlem alıyor. Yani inşallah Allah ölüm yaşatmasın" dedi.

Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uygun, abdest alarak koronavirüsten korunduğunu söyledi.

Virüs konusunda futbolculara da sürekli uyarılarda bulunduklarını anımsatan Uygun şu ifadeleri kullandı:

- Şimdi bizim iyi tarafımız var Müslümanlar olarak. Biliyorsunuz doktorlarımız 'Dirseklere kadar günde 3 kere yıkayın' diyorlar. 5 vakit bizim yıkadığımız bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden ağzımızı, burnumuzu temizliyoruz ama biz yurt dışına giden kardeşlerimiz için özel maske ile dezenfektelerini yaptık, kendilerine eş, dost, akraba gibi şeylerle fazla samimi olmaya gerek yok. ‘Uzaktan öpücükle selamınızı verin, birbirlerinizle selamları uzaktan verin' diye uyarılarımızı yapıyoruz. Tabii ki özellikle dayanıklılık, bağışıklık sistemini arttırmak için vitaminlerini de bu konuda kendilerine verdik. Herhangi bir rahatsızlık hissedenin de derhal bize bildirmesini istiyoruz, çünkü futbolcular da genelde kendilerine bakım şartlarını ve ortamlara münasebetleriyle temas halindeler. Ama onların yaşadığı ortam biraz daha hijyen.

- Toplu taşıma araçlarında veya stadyumlarda sıkıntılar olabiliyor. Koronavirüs tüm dünyaya yayıldı, dört tarafı hainlerle çevrili Türkiye'ye de geldi. Hoş gelmedi, inşallah hiç kimseye de bir şey olmaz çünkü devletimizi görüyorum, inanılmaz derecede önlem alıyor. Yani inşallah Allah ölüm yaşatmasın. Sonucunda kadere boynunu eğmiş bir millet olarak da varsa nasibinde herkes yaşayacak, yapacak bir şey yok.

- Tabii ki insan sağlığı hepimiz için önemli ve dolayısıyla ülkemizin insanlarının sağlığı daha da önemli olduğu bir ortamda gerekirse seyircisiz ortamda oynanmasında bir mahsur yok. Zaten biraz da hasret gideririz. Biraz da özlem duyarız gibi geliyor. Statlar daha çok dolar diye düşünüyorum. Muhteşem statlarımız var 30-40 bin kişilik, insanlarımız maç izlemeye gelmiyor. Çünkü onlar da haklı bazen keyifli futbol görmek istiyorlar. O heyecanı yaşamak istiyorlar. Bu süreç içerisinde böyle bir karar olursa tabi ki insanların sağlığı açısından önemlidir. Biraz da bizim futbolu seyircilerimizin özlemesi açısından önemli olur. Televizyonda yayınlayan yayıncı kuruluş bu kadar para veriyordu, bunun karşılığında hep biraz sitemkardı. Mecbur biz de dekoderleri alırız biraz da o artar. Seneye çekinmek gibi bir derdimiz kalmaz. Her zaman, her şeyden kendimize bir yer buluruz biz. Türk milletiyiz biz. Dünyayı fetih etmişiz, burayı mı fetih etmeyeceğiz.