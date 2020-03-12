Inter, koronavirüs salgını nedeniyle tüm sportif faaliyetlerini askıya aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını spor faaliyetlerini etkilemeye devam ediyor.

Juventus'ta Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Inter kulübü geçtiğimiz hafta iki takımın maç yapmasından dolayı bütün sportif faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Yaşanan bu olaydan dolayı iki dev kulübün tüm oyuncularının karantinaya alınması bekleniyor.