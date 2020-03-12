Koronavirüs önlemleri kapsamında NBA maçları askıya alındı

NBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sezon maçlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

The NBA has suspended the season in the wake of the Coronavirus Crisis. Its official statement: pic.twitter.com/x3X6pddmSq — Marc Stein (@TheSteinLine) March 12, 2020

​NBA'den yapılan açıklamada söz konusu önlemin Utah Jazz'da forma giyen bir oyuncuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından alındığı kaydedildi.

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

Dünya üzerinde şu an Kovid-19 bulaşan 120 binden fazla insan bulunuyor. ABD'de virüse karşı önlemler kapsamında okullar ve işletmeler kapatılırken, kamusal alanda düzenlenen etkinlikler de askıya alınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz saatlerde Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu.