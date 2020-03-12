NBA'in ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti

NBA'in kararının ardından THY Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti. Anadolu Efes, bu akşam oynanacak Valencia maçı öncesi kampı iptal etti ve oyuncuları evlerine yolladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sporu etkilemeye devam ediyor.

THY Euroleague Oyuncular Birliği (ELPA), maçların ertelenmesini talep etti. ELPA tarafından yapılan açıklamada sağlık güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getirdi. Euroleague'in ilerleyen saatlerde nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Euroleague Basketball evaluating temporary suspension of its competitions. pic.twitter.com/CZkbCDaAQH — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020

​Ayrıca, Anadolu Efes, koronavirüs tehdidi sebebiyle THY Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağı Valencia maçı öncesinde kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.

THY Euroleague’de Olimpia Milano ile Olympiakos takımları arasında oynanacak olan maç, koronavirüs sebebiyle ertelenmişti. Euroleague maçın Almanya’nın Berlin kentinde oynanması yönünde karar aldı. Karşılaşma 13 Mart 2020’de Mercedes Benz Arena’da oynanacak.

FIBA askıya aldı

FIBA da yaptığı açıklamada, turnuvalarını 13 Mart itibariyle durdurduğunu duyurdu. Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup gibi kulüp turnuvaları askıya alındı.

ABD'deki koronavirüs önlemleri kapsamında NBA sezon maçlarını askıya alınmıştı.