La Liga, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını koronavirüs nedeniyle askıya aldı

Bu arada La Liga ekiplerinden Real Madrid, basketbol takımından bir oyuncuda koronavirüs çıkması üzerine futbol ve basketbol takımının tamamını karantinaya aldı.
Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 12, 2020
İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı.
Bu arada La Liga ekiplerinden Real Madrid, basketbol takımından bir oyuncuda koronavirüs çıkması üzerine futbol ve basketbol takımının tamamını karantinaya aldı.
Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 12, 2020
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