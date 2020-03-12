Diego Costa'nın koronavirüs şakası tepki çekti

NBA'de Rudy Gobert'in yaptığı koronavirüs şakasından sonra bir olay hareket de Diego Costa'dan geldi. Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Costa, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sonra gazetecilere doğru dönerek öksürdü ve koronavirüs şakası yaptı.