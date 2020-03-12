Diego Costa'nın koronavirüs şakası tepki çekti

Atletico Madrid'in Brezilya asıllı İspanyol golcüsü Diego Costa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayıp galip geldikleri maç sonrası gazetecilere dönüp öksürerek koronavirüs şakası yaptı.
İspanyol futbol kanalı El Chiringuito'ya yansıyan görüntüler bazı kesimler tarafından tepki çekti.
❌ Lamentable. La broma de Diego Costa en plena crisis por el coronavirus. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/nvB2OJEJX9— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020
Daha önce de Utah Jazz'ın Fransız basketbolcusu Rudy Gobert, basın toplantısında mikrofonlara dokunarak virüsle alay etmişti. Yıldız basketbolcunun daha sonra koronavirüse yakalandığı açıklandı ve NBA maçları askıya alındı.
Pazartesi günkü basın toplantısında koronavirüsle alay etmek için tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunan Gobert'in testinin pozitif çıkması tepki çekti: 'Kendi aptallığı yüzünden NBA ve hayranlarını korona'ya maruz bıraktıysa Lig'den atılmalı' https://t.co/qZhaAcJnRV pic.twitter.com/9EzcNKITpk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 12, 2020
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