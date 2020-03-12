Mustafa Cengiz: Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş, bizi sevmeyenler sevinsin

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin. Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere uymalıyız fakat ve panik yapmamalıyız" dedi.

Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'Metin Oktay' selamı yapan Cengiz, öksürünce "Öksürdüm ama kaçmayın" ifadesini kullandı.

Anlaşmayla ilgili olarak "GSYİAD 118 kombine aldı. Sosyal ve kalite bir ortamı kuzey tribünün üstünde yaşatacaklar. Bize de 2 milyon TL ücret ödeyecekler. Sizin bir planınız ve ajandanız yoksa, böyle sivil toplum işlerinde ve sosyal camialarda neden varsınız? Bütün bu sorular felsefik sorular. Kendimi tenzih ederek söylüyorum, beklediğiniz tek şey başarı karşısında takdir etme duygusu. Siz bu takdir edilmeyi bilmezseniz, insanda kırgınlık yaratır. İnsanların şükretmeyi ve teşekkür etmeyi bilmesi gerekir" diyen Cengiz, "Sadece Galatasaray yaşasın diye devam ediyoruz. Gidebildiği yere kadar" ifadesini kullandı.

Cengiz, açıklamalarının devamında Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'den de 1 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değindi.

"Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Kafamızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon, 1 kişide virüs çıktı. Raflar boşaldı" ifadesini kullanan Cengiz, "Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin. Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere uymalıyız fakat ve panik yapmamalıyız. Tabii ki çocuklara gelmesin, bizim ömrümüzden alsın gençlere versin" diye konuştu.

'Arda gündemimizde yok'

Cengiz, futbolcu Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer edilmesi beklentisiyle ilgili olarak da konuştu. Arda konusunu konuşmaktan yana değilim. Bize hizmet vermiş biri. Günü geldiğinde tabi ki konuşulur ama şu an gündemimizde değil.

'Lütfen yönetme bizim maçı'

Cengiz, son olarak hafta sonu oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. "Beşiktaş değerli bir rakibimiz. Bize yapılan da birçok hata var. Sivasspor maçında Onyekuru'nun pozisyonu penaltı olmalıydı. Ben olsam bu hakemi vermezdim. (Sivas maçına Mete Kalkavan'ın verillmesi) Sana Galatasaray maçı verildiğinde yalvarırım yönetme bizim maçı" diyen Cengiz, şunları kaydetti:

"MHK'ya de sesleniyorum verme bizim maça. Tuttuğunuz takımın lehine veya aleyhine karar veriyorsanız zaten söylenecek bir şey yok. Biz her zaman doğrunun kazanacağına inanıyoruz. Ahmet Nur Çebi sevdiğim bir isim. Hiçbir sorun yok. Başkanlar camialarına karşı sorumludur. Ben şaşırdım,maçı erteleyelim, seyircisiz oynansın vs. Tek bir maç mı iptal olsun? Bir şey olmaz, biz önlemimizi en iyi şekilde alıyoruz.

'Sağ olsun İBB tüm stadı dezenfekte etti'

Maçla ilgili dezenfekte yapacaktık, sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütün stadı, kapalı ve açık alanları dezenfekte etti. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada hakça bir mücadele olsun, lehimize ve aleyhimize adaletsiz bir hakem kararı olmasın diliyorum.

Bilim insanları güzel açıklıyor, tüm önergelere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. Çanakkale'nin kapısına bir savaş gemisi geliyor, hepimiz cepheyi bırakıp makarna almaya koşuyoruz, bu olmaz. Siz önlemini alacaksınız."