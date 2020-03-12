NBA'de koronavirüs endişesi: Gobert’in takım arkadaşı Donovan Mitchell da koronavirüse yakalandı

Utah Jazz'ın yıldızı Donovan Mitchell'ın da, takım arkadaşı Rudy Gobert gibi koronavirüs testinde pozitif sonuç aldığı ortaya çıktı.

NBA ekiplerinden Utah Jazz'da, Rudy Gobert'ın ardından DonovanMitchell'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

ESPN'den'nin duyurusuna göre, Jazz oyuncuları isim vermeden Gobert'in soyunma odasında 'umursamaz' olduğunu ve odadaki diğer oyuncuların eşyalarına dokunduğunu açıkladılar.

Jazz oyuncuları, koronavirüs testlerinin sonuçlarını bekledikleri için Oklahoma City Thunder'ın arenası Chesapeake Energy Arena'da kalıyorlardı. Gece boyunca süren testler, Gobert'ın virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında uygulanmıştı. Jazz oyuncularının evlerine uçmasına izin vermediği de belirtilenler arasındaydı. Ekibin Utah'a geri dönmeden önce Oklahoma ve Salt Lake City sağlık görevlilileri koordinasyonu sağlaması gerekecek.