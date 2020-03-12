L'Equipe: UEFA, EURO 2020'yi 2021'e erteleme kararı aldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çeşitli spor organizasyonlarını da vurdu. Fransa'da yayın yapan L'Equipe, haziran ayında başlayacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın gelecek yıla ertelendiğini iddia etti.

Tüm dünyada yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi gündeme geldi.

Fransa'nın önde gelen yayınlarından L'Equipe gazetesi, EURO 2020'nin gelecek yıla ertelendiğini ve resmi açıklamanın gelecek salı günü yapılacağını ileri sürdü.

L'UEFA qui doit réunir mardi les différentes composantes du football européen, devrait annoncer à cette occasion la suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, ainsi que le report de l'Euro à 2021 https://t.co/UyUKdpr3k1 pic.twitter.com/pPRb619IVY — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 12, 2020

'Farklı şeyler olabilir'

UEFA İcra Komitesi Üyesi Evelina Christillin, konuyla ilgili olarak İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"UEFA bir spor kuruluşudur ve hükümetten gelen talimatlara uymaktadır. Şu anda Euro 2020 konusunda bir karar verilmedi. Ancak yarın farklı şeyler olabilir. Kesin karar vermek şu aşamada mümkün değil. Hepimiz gerekli durumları değerlendiriyoruz. Yetkililer ellerinden geleni yapıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi konusunda da durum aynı. Belki tarafsız saha olacak ama karar veren kişi ben değilim."