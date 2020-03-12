Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak son 16 turu rövanş maçı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madridli futbolcuların 15 gün boyunca karantinaya alınmaları sebebiyle maçın ertelendiği duyuruldu.

İngiliz ekibinin ilk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandığı turun rövanşı, 17 Mart Salı günü oynanacaktı.

Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.