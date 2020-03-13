Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta koronavirüse yakalandı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Arsenal, yaptığı açıklamada teknik direktörü Mikel Arteta üzerinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında "Teknik direktör Mike Arteta'nın Kovid-19 testinden pozitif sonuç almasının ardından London Colney antrenman merkezi kapatıldı" denildi.

Açıklamada, "Son zamanlarda Mikel ile yakın temasta bulunan Arsenal personeli, artık hükümetin sağlık yönergelerine uygun olarak kendini karantinaya alacak" ifadeleri kullanıldı.

Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

Yeni tip koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere'de mücadele planında ikinci aşamaya geçilirken, Başbakan Boris Johnson yarından itibaren en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini istemişti.