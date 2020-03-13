Galatasaray: Liglerin seyircisiz oynanması yerine ilk etapta ertelenmesi görüşündeyiz

Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların 30 Nisan’a kadar seyircisiz oynanacağını, herhangi bir ertelemenin ise söz konusu olmadığını söyledi.

Bu kararın ardından Galatasaray'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerektiği vurgulandı.

Maçların seyircisiz oynanması durumunda taraftarların şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için bir araya geleceği ve bunun da tehlike arz eden bir durum olduğu belirtildi.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir.

Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.

Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere'de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.

Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz."

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