Portekiz'den Ronaldo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Takım arkadaşı Daniele Rugani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından da kendisini karantinaya aldığı belirtilen Ronaldo ile ilgili Portekizli yetkililer açıklama yaptı.

Madeira bölge hükümeti başkanı Miguel Albuquerque, futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kişisel verilerin korunması kapsamında bu konu hakkında konuşamam. Ancak durumunun iyi bir şekilde analiz edildiğini ve şu anda enfeksiyon olasılığının olmadığını garanti etmek istiyorum. Hem sporcu hem de ailesinde semptomlara rastlanmadı" dedi.