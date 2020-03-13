Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi

UEFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa'da Covid-19'un Avrupa'da yayılması ve farklı hükümetler tarafından alınan bağlantılı kararlar nedeniyle yaşanan gelişmeler ışığında, gelecek hafta oynanması planlanan tüm UEFA kulüp karşılaşmaları ertelendi" denildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek final kuralarının da ertelendiği belirtildi.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

Buna göre önümüzdeki hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Karara göre ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları; Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern Münih-Chelsea ve Barcelona-Napoli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Bayer Leverkusen-Rangers, Getafe-Inter, Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, Wolverhampton-Olympiakos, Basel-Eintracht Frankfurt, Kopenhag-Başakşehir, Manchester United-LASK Linz ve Roma-Sevilla maçları ertelendi. Maçların ne zaman oynanacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

Salgının giderek yayılması üzerine Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya gibi pek çok ülkede spor müsabakaları iptal edildi ya da ileri bir tarihe ertelendi.