İtalya ligi Serie A'da 5 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve son haftalarda İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, spor faaliyetlerini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Son olarak İtalyan Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın 4, Fiorentina'nın ise 1 oyuncusunda Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

Kulüplerden yapılan açıklamada, virüse yakalanan futbolcular Gambialı defans oyuncusu Omar Colley, İsveçli orta saha oyuncusu Albin Ekdal, Norveçli oyun kurucu Morten Thorsby, Antonio La Gumina ve Manolo Gabbiadini olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık durumları iyi, Cenova'da evlerindeler" ifadeleri yer aldı.

Dün Serie A'da Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.