Konyaspor’dan 'gol' göndermesi

Konyaspor’dan Fenerbahçe maçındaki kritik pozisyon hakkında gönderme geldi. Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali’nin yaptığı kafa vuruşu pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek o anki fotoğrafı paylaştı.
Yeşil-beyazlılar ayrıca golün tanımını da yaparak, hakeme göndermede bulundu. Konyaspor sosyal medya hesabından yapılan göndermede şu ifadeler yer aldı:
"Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının ismidir."
Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir. pic.twitter.com/nL7PSiuj56— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 14, 2020
İşte o an! 👇 pic.twitter.com/m2sTJGlAPF— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 14, 2020
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