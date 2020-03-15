Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi başladı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi başladı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcular ve hakemler, korona virüs salgını tedbirinden dolayı tokalaşmadı onun yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.

Süper Lig’in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular da korona virüs tedbirleri kapsamında birbiriyle tokalaşmadı. Seremoniden sonra futbolcular ve hakemler tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadelede, yardımcı hakem olarak Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan görev yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan.

Galatasaray - Beşiktaş ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Yunus, Ömer, Emre, Jimmy, Andone, Taylan

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

3 futbolcu ceza sınırında

Cim Bom’da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Feghouli, Donk ve Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Rizespor deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Kara Kartal’da 6 isim sınırda

Siyah-Beyazlılar’da Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N’Koudou, Boyd ve Umut Nayir haftalardır sarı kart ceza sınırında ve son üç maçı kart görmeden geçmeyi başararak Galatasaray derbisine takımın eksiksiz çıkmasını sağladı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçlarını kart görmeden geçiren altı futbolcudan, Galatasaray derbisinde kart görecek olanlar 27’nci haftada oynanacak Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 346 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 111 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 484 golüne Beşiktaş 453 ile karşılık verdi.