Terim'den koronavirüs tepkisi: Futbolcular derneği 'Biz oynamıyoruz' diyemez, sendika olmadığı sürece böyle kalacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak maçların seyircisiz oynanmasını eleştirdi. "Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya?" diye soran Terim, derneklerin "Biz oynamıyoruz" diyemeyeceğini belirtti ve "Sendika olmadıkları sürece sadece bu halde kalacaklar" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün golsüz beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekibin çok ciddi ve önemli bir rakipleri olduğunu belirten Terim, buna rağmen takımından çok memnun kaldığını, çünkü tüm hafta boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının konuşulduğunu hatırlattı.

Terim, bu şartlar altında futbolcuların konsantre olmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak maçların tadının tuzunun kalmayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'her dakika bilgilendirdiği için' teşekkür eden Terim, bir muhabirin "Sizce ne yapılmalıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ya bana federasyon soracak, sen bana ne soracaksın? Zaten problem burada. Ben değil birkaç tecrübeli arkadaşıma da soracak, Kulüpler Birliği toplantısında bu gündeme gelecek. Güzel bir soru sordun. Bakın bizde hepsinin derneği var. Futbolcular derneği (Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği) ne yapmalıydı? Çoktan 'Biz oynamıyoruz' demelilerdi. Diyemezler.

Antrenörler birliği (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği) bir şey diyemez. Hakemler birliği (Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği) en ağır şeylere onlar maruz kalıyor. Sendika olmadıkları sürece sadece bu halde kalacaklar. Bazılarında her sene genel kurul yapılır, 15 kişi gelir, el kaldırır, olur biter.

Futbolun ana unsurlarını devreye almazsanız alacağınız kararlarda net olamazsınız. Hiçbir para tecrübeyi satın alamaz. Yerine geçmez. 2 hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, baktınız vakalar bitti, çarşamba pazar oynardık. Olmadı, bu arayı katarsınız. Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Futbolcularımı kast ediyorum. Benim çocuklarımın hayatı neden önemli değil?

Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz, burada niye olmayalım ya? Bakın şimdi Süper Lig'de oynuyoruz, imkanlarımız çok iyi. Bende hem kaseti, hem raporu var. İkinci lige, BAL ligine Allah yardım etsin. Bizle PTT haydi bir nebze imkanlara sahibiz, onları düşünemiyorum. İstediğinizi şampiyon ilan edin, oynamayalım kardeşim."

'Hepimizin hayatı tehlikede'

Amacının kimseyi kırmak, üzmek olmadığını belirten Terim, şöyle devam etti:

"Ama doğruları da tabii ki söyleyeceğim. Bazıları söyleniyor, ben söylüyorum. Sağlığımız ve hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Hepimiz elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bizim, oyuncuların ve sizlerin hayatı söz konusu. Burada akreditasyon sahibi 850 kişi var. Çok yakınız. Hani 1-1,5 metreden uzak duracaktık. Oyuncuların öpüşmesine mani olabilir misiniz? İmkanı yok. Hepimizin hayatı tehlikede. Ertelense, bütün futbolcuları evlerine yollasak, olacak herhangi bir hadiseden kimsenin gocunması gerekmiyor. Çünkü herkes kendisini hür iradesiyle virüsten koruyacak ama birimizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Top toplayıcı çocuklar da dahil."