Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Tashima'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüsün bazı semptomlarını göstermesinin ardından teste alınan Tashima'nın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Japan Football Association Chief Kozo Tashima tests positive for coronavirus. pic.twitter.com/cvLOmTVoyE — VBET News (@VBETnews) March 17, 2020

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Kozo Tashima, Japonya Futbol Federasyonunda başkanlık görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor.