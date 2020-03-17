Rusya Ligi maçları, koronavirüs nedeniyle 10 Nisan’a dek ertelendi

Rusya’da futbol kulüplerinin yöneticilerinin yer aldığı bir toplantıda, Rusya Ligi kapsamında oynanacak tüm maçların en az 10 Nisan’a dek ertelenmesi kararı alındı.

Ufa Futbol Kulübü’nün menajeri Şamil Gazizov RİA Novosti’ye açıklamasında, 10 Nisan’dan sonra nasıl bir yol izleneceğine dairse henüz bir şey bilmediklerini söyledi.

Bunun yanında, Rusya Futbol Birliği himayesinde 17-10 Nisan’da oynanacak karşılaşmaların da Kovid-19 hastalığına sebep olan yeni koronavirüs salgını yüzünden iptal edildiği belirtiliyor.

CSKA ve Lokomotiv kulüpleri daha önce Rusya Ligi kapsamında kendi ev sahipliklerinde bu hafta oynanacak maçların iptal edildiğini açıklamıştı.