UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteledi

Koronavirüs salgını spor organizasyonlarını vurmaya devam ediyor. Günlerdir ertelenmesi konuşulan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da (EURO 2020) salgından nasibini aldı. UEFA bugün yapılan toplantıda EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesine karar verdi.

Norveç Futbol Federasyonu, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan EURO 2020'nin gelecek yıl aynı dönemde oynanacağını açıkladı.

Bugün, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da UEFA tarafından turnuva dönemi için yapılan bütün otel rezervasyonların iptal edildiği açıklanmıştı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları da askıya alındı. Maçların haziran ayı içinde yapılma ihtimali olduğu belirtiliyor.