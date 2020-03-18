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13:48 18 Mart 2020
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    futbol, süper lig, maç

    TSYD lig maçlarının ertelenmesini istedi

    © AA /
    Spor
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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (913)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202003181041631826-tsyd-lig-maclarinin-ertelenmesini-istedi/

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), liglerde maçların ertelenmesini istediğini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay da koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların maçlara konsantre olamadığını söyledi.

    Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yapılan açıklamada, çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seyircisiz oynama kararına anlam verilemediği vurgulandı. 

    ​'TFF'nin maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine anlam veremiyoruz'

    Müsabakaları izleyen gazetecilerin de virüs kapma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

    "İspanya'nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Avrupa Ligi ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz. Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Şu hiçbir zaman unutulmasın ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir."

    Çalımbay: Futbolcu arkadaşlarımızın hiçbiri konsantre olamıyor

    Büper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay da dünyayı saran koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Francisco Garcia
    © İHA /
    Koronavirüs futbol camiasından can aldı
    "Futbolcu arkadaşlarımızın hiçbiri şuanda tam konsantre olamıyor" diyen Çalımbay, şunları söyledi:

    "Nereye baksanız yüzde yüz koronavirüs konuşuluyor ve futbol birazcık dışta kalıyor. Bir de seyircisiz oynanması var. Onun için maçlar istediğiniz tempoda olmayabilir, istediğiniz mücadeleler olmayabilir. Onlardan bir tanesini de bu hafta biz yaşadık. Oyuncularımıza Türkiye'yi ve ülkedeki güzel şeyleri anlattık. Ne olursa olsun maçlarımıza konsantre olmamız gerekiyor. Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. Sadece şu bilinsin, hiçbir oyuncu huzur içinde veya konsantre şekilde maçlara çıkmıyor. Bu da gayet normal. Bizlere çok iş düşüyor, bizler de motive etmeye çalışıyoruz ve maçları daha iyi oynamak için uğraşıyoruz ama maalesef zaman zaman böyle aksilikler yaşıyoruz."

    'İsteyen oynasın, isteyen oynamasın deseler çoğu oynamayacak'

    Çalımbay, koronavirüs salgınıyla ilgili Süper Lig'de verilecek her türlü karara saygı duyduklarını belirterek, futbolcuların sıkıntılı bir süreç yaşadığını söyledi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
    © Fotoğraf : DHA
    TFF, maçların seyircisiz oynanmasına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi
    Sıkıntıyı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yaşadığına işaret eden Çalımbay, "Sıkıntıyı dünyadaki futbolcuların hepsi yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Tabii ki iptal edip etmemek federasyona kalmış. Şu anda kıran kırana maçların geçmesi çok zor çünkü futbolcuların çoğunun kafası rahat değil. İsteyen oynasın, isteyen oynamasın deseler çoğu oynamayacak" diye konuştu.

    Çalımbay, zor süreç nedeniyle Avrupa ülkelerinin bir çoğunun maçlarını iptal ettiğini anımsatarak, Türkiye'de verilecek karara göre tedbir alacaklarını dile getirdi. 

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (913)
    Etiketler:
    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, THY Avrupa Ligi, Sivasspor, UEFA Şampiyonlar Ligi, Stat, Seyircisiz maç, Seyirci, UEFA Avrupa Ligi, UEFA, Rıza Çalımbay, Kovid-19, Koronavirüs, Süper Lig, Spor, Futbol, TSYD
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