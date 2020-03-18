IOC Üyesi Wickenheiser'dan IOC'ye sitem: Duyarsızlık ve sorumsuzluk

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Hayley Wickenheiser, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarının devam etmesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sorumsuzluk olarak nitelendirdi.

‘Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken…’

NTV Spor’un haberine göre Twitter hesabından açıklama yapan Kanadalı Wickenheiser, "IOC'nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur. Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken, bırakın 3 ay sonra ne olacağını" ifadelerini kullandı.

I’ve given this a lot of thought, and over the past few days my perspective has changed. I was voted to represent and protect athletes. As an IOCAC member, 6x Olympian and Medical doctor in training on the front lines in ER up until this week,these are my thoughts on @Olympics : pic.twitter.com/vrvfsQZ1GO — Hayley Wickenheiser (@wick_22) March 17, 2020

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‘Bu kriz olimpiyatlardan daha büyük’

Koronavirüsün atletler dahil herkes için büyük bir problem olduğunu belirten Wickenheiser, "Olimpiyat oyunları, dünyadaki en büyük spor faaliyeti. Ama bu kriz olimpiyatlardan daha büyük" değerlendirmesinde bulundu.