Kayserispor Başkanı Gözbaşı: TFF’nin kararı insan haklarına aykırı

Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgını sebebiyle müsabakaların seyircisiz oynama kararına, "Futbolcular maça çıkmak istemezse nasıl ikna edeyim? Zaten bu durum insan haklarına aykırı, temas var, her şey var" diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig’in seyircisiz olarak devam etme kararını Habertürk TV’ye değerlendiren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesi gerektiğini belirtti.

‘Kimse başkasının yaşam hakkı için karar veremez’

"Herkes kendi kararını verebilmeli. Kimse başkasının yaşam hakkı için karar veremez" diyen Gözbaşı, "Futbolcular maça çıkmak istemezse nasıl ikna edeyim? Zaten bu durum insan haklarına aykırı, temas var, her şey var. Bu sağlık konusu, can konusu" ifadelerini kullandı.

‘Kulüpler Birliği, Cumhurbaşkanı’nın kararını bekliyor’

"Futbolcular maça maskeyle mi çıksın?" diye soran Gözbaşı, "Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nin WhatsApp grubu var, orada herkes fikrini söylüyor. Kulüpler Birliği Başkanı da Cumhurbaşkanımızın kararını bekliyor" diyerek tepki gösterdi.