Koronavirüsten abdest alarak korunduğunu söyleyen teknik direktör Uygun: Futbolcular tedirgin ama onlarla konuştum

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcuların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduğunu ancak onlarla bu konuda görüşmeler yaptığını dile getirdi. "Hijyenik bir ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Uygun, "Milletimizi yaşatalım ki devletimiz olsun" ifadesini kullandı.

Daha önceki açıklamasında abdest alarak koronavirüsten korunduğunu söyleyen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptıkları antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Futbolcular tedirgin ama onlarla konuştum'

Uygun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili alınan tedbirlerle ilgili, şunları söyledi:

"Futbol seyirciyle güzel ama şu anda ülke olarak bir problemle mücadele ediyoruz. Devletimizin aldığı kararlar sayesinde en az hasarla geçirmeye çalışıyoruz. Bu süreci atlatarak en kısa sürede seyircili futbol müsabakalarına döneriz. Takım olarak önlemlerimizi aldık. Hijyenik bir ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolcular tedirgin ama onlarla konuştum. Tüm önlemleri aldık."

Uygun, "Devletimiz bizimle ilgili kararları doğru bir şekilde veriyor. Milletimizi yaşatalım ki devletimiz olsun. Devletimiz de milletimizi en güzel şekilde yaşatmak için elinden gelen her şeyi ve önlemi alıyor. Yabancı futbolcularımla da aynı şekilde konuştum" diye konuştu.

Olcay Şahan: Arkadaşların yüzde 90'ı oynamak istemiyor

Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan, futbolcu arkadaşlarının ligin ertelenmesini istediğini dile getirdi.

Olcay, "Herkes tedirgin ve evinde kalmak istiyor. Sabah takım arkadaşlarımızla konuştuk. Arkadaşların yüzde 90'ı oynamak istemiyor. Söylenecek fazla bir şey yok ama bu bizim işimiz. Federasyon böyle açıkladıysa da yapacak bir şey yok. Hocamızın dediği gibi 'her şartta oynayacağız' korunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodallega: Ligin ertelenmesini istiyoruz

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega da yeni tip koronavirüsün kendisini ve takım arkadaşlarını tedirgin ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz. Devam etmemizi istediler. Dün akşam Galatasaraylı Fernando Muslera ve Radamel Falcao ile görüştüm. Onlar da ligin durmasını istiyorlar. Biz de ligin ertelenmesini istiyoruz. Sağlığımız çok önemli. Dikkatli olmak gerekiyor. Bazı kararlar verirken de daha dikkatli verilmelidir."