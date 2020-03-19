Türkiye'de koronavirüs nedeniyle tüm ligler süresiz ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz" dedi.

"Federasyon başkanlarıyla detaylı bir değerlendirme imkanı bulduk. Bizim amacımız Türk gençlerinin yarınlarını planlamak" ifadesini kullanan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

Türkiye olarak liglerin seyircisiz oynatılma kararını en erken alan ülkelerden biri olduk. Tedbiren aldığımız bu karar, koronavirüsün yayılım durumu çerçevesinde ilgili kurumlarımızla diyalog çerçevesinde alındı.

oynatılma kararını en erken alan ülkelerden biri olduk. Tedbiren aldığımız bu karar, koronavirüsün yayılım durumu çerçevesinde ilgili kurumlarımızla çerçevesinde alındı. Dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantı ve bugün federasyonlarımızın başkanlarıyla yaptığımız görüşme sonrasında liglerin süresiz olarak ertelenmesine karar verdik. Maçların ne zaman başlayacağı yapılacak çalışmayla belli olacak.

Kasapoğlu, kararı kişisel Twitter hesabı üzerinden de duyurdu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 19, 2020

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