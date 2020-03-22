Arda Turan en’lerini açıkladı: 'Fatih Terim, Galatasaray, Medine'

Devre arasında Galatasaray’ın kapısından dönen ve Barcelona ile sözleşmesinin bitmesini bekleyen Arda Turan, 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Sarı-Kırmızılı kulübe olan özlemini dile getirdi. Galatasaray'a aşk, tutku diyen Arda Turan, Fatih Terim sözüne ise 'Baba' şeklide karşılık verdi.

Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray’a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Son olarak Başakşehir’de forma giyen, devre arasında Galatasaray’ın kapısından dönen ve ligin ikinci yarısında Barcelona’nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki 'en'leri şöyle ifade etti:

En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi

En sevdiği şehir: Medine

Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen isimler için de şu sözleri söyledi;

Fatih Terim: Baba

Galatasaray: Aşk, tutku

Barcelona: Hayal

Aile: Sadakat

Bayrampaşa: Her şey

‘Yapmayın bunu, sabırlı olun bencil olmayın’

Öte yandan Arda Turan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bonservisi Barcelona'da bulunan futbolcu, "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.