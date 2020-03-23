Beşiktaş yönetimi, acil olarak koronavirüs testi için hastaneye başvurdu

Beşiktaş yönetiminin, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından acil olarak koronavirüs testi için hastaneye başvuruda bulunduğu bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Yeni Şafak Spor'un aktardığı habere göre Beşiktaş Kulübü yönetimi, "acil olarak" Covid-19 testi yaptırmak üzere hastaneye başvurdu.

Beşiktaş Kulübü Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu üyesi Umut Şenol, gün içinde erkek basketbol takımının teknik ekip ve oyuncularında yeni tip koronavirüs belirtisi bulunmadığını söylemişti.

Beşiltaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, geçen hafta "Dünyanın en güvenli ülkesinde olduğumuzu futbolculara söyledik. Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana" açıklamasında bulunmuştu.

​Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs salgınına karşı önlem olarak maçların seyircisiz oynanmasını eleştirmişti.

"Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya?" diye soran Terim, derneklerin "Biz oynamıyoruz" diyemeyeceğini belirtmiş, "Sendika olmadıkları sürece sadece bu halde kalacaklar" demişti.