TFF ve kulüplerden koronavirüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çok sayıda kulüp ve oyuncudan, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz. 🙏 pic.twitter.com/g3C9aVjv10 — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 23, 2020

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.🙏🏻 pic.twitter.com/xbuR28RdQ5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 23, 2020

Eski takımı Fiorentina'dan da destek geldi

Terim'e bir destek de eski takımı Fiorentina'dan geldi. Bir dönem Terim’in de çalıştırmış olduğu İtalya Serie A Ligi ekibinin sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın 1 numaralı Fiorentina formasıyla çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı ve üstüne "Haydi İmparator" notu düşüldü.

TFF'den geçmiş olsun mesajı

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye kaydedildi.

Ayrıca Cenk Tosun, Arda Turan, Drogba ve Muslera gibi birçok oyuncu da Terim'e geçmiş olsun mesajı verdi.