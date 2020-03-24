'Bizi sevmeyenler sevinsin' demişti: Galatasaray Başkanı Cengiz'e koronavirüs testi yapılacak

"Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin" diyen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a Kovid-19 testi uygulanacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz ile başkan yardımcısı Günay'a, yeni tip koronavirüs testi yapılacak.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını söyledi.

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Galatasaray Başkanı Cengiz, geçtiğimiz haftalarda salgınla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin. Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere uymalıyız fakat ve panik yapmamalıyız. Tabii ki çocuklara gelmesin, bizim ömrümüzden alsın gençlere versin" ifadelerini kullanmıştı.