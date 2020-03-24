Sadece savaş zamanlarında başvurulmuştu: Olimpiyat Oyunları salgın nedeniyle 2021'e ertelendi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu sene yapılması planlanan Yaz Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendiğini duyurdu.

Çin'den başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle akıbeti tartışılan 2020 Yaz Olimpiyatları hakkında nihai karar sonunda verildi. 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan oyunlar 2021'e ertelendi.

Karar, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındı.

Başbakanlık konutunda gazetecilere açıklama yapan Abe, "Başkan Bach'a bir yıllık bir erteleme teklif ettim ve o da yüzde 100 katıldığını söyleyerek yanıt verdi" dedi.

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto da ertelemenin 2021 yazından sonraya sarkıtılmayacağını söyledi.

Ertelemenin faturası 6 milyar dolar

Japon yetkililer ve IOC yakın zamana kadar erteleme ya da iptal seçeneğini düşünüyor ve "Planladığı şekilde gerçekleşecek" açıklamasında bulunuyordu.

Kanada ve Avustralya 'sporcu göndermeyiz' demişti

Evsahibi Tokyo oyunlar için şimdiye kadar yaklaşık 12.6 milyar dolar harcamıştı. Uzmanlar erteleme kararının kısa vadede 6 milyar dolar gibi bir zarara yol açacağını tahmin ediyor.

IOC'den önceki gün yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans düzenlendiği, toplantıda, oyunların ertelenmesi ve organizasyonun içeriğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı bildirilmişti.

Kanada ve Avustralya, bir yıllığına ertelenmemesi halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeyeceğini duyurmuştu.

Sadece savaşlarda uygulanmıştı

1896’dan bu yana düzenlenen ve boykot, terörist saldırı, protesto gibi hadiselerle zaman zaman gölgelenen olimpiyat oyunları sadece savaş zamanlarında iptal edildi.

1940’ta yine Tokyo’da gerçekleşmesi planlanan oyunlar bu nedenle yapılmadı.