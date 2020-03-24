Muslera: Sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış, dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu değil

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'da yayın yapan Sport890'ta kullandığı ifadelere açıklık getirdi. Yanlış anlaşıldığını belirten Muslera, dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'da yayın yapan Sport890'ta kullandığı ifadelerle ilgili olarak kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı.

Muslera, özellikle sosyal medyada tepki çeken "Türkiye Devlet Başkanı oldukça dindar birisi. Dini hastalığın önüne koydu. Bu da hastalığın daha hızlı şekilde yayılmasında çok daha etkili oldu. Türkiye’de başlayan kampanya Uruguay’la neredeyse hemen hemen aynı. Aslında herkesin evde kalması gerekiyordu. Çünkü hastalığın yayılmasının önüne ancak bu şekilde geçilebileceği anlatılıyor. Bu da kabul edersiniz ki oldukça zor" ifadesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla yaptığım bir röportajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Dünya olarak korku ve şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz.

9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz.

Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle. Sabırlı olalım ve evde kalalım. Sizleri çok seviyorum."