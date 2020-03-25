'İşte başlıyoruz' görev gücü bakacak: Ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları baharda yapılabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için bir yıl erteleme kararının açıklanması sonrası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, değerlendirmelerde bulundu. Bach, yeni tarih belirlenmesinin tüm tarafların feda, ödün ve uzlaşısını gerektirdiğini söyledi.

"Bizim görevimiz Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek ve atletlerin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak" diyen IOC Başkanı, tarihi yeniden belirlenecek Olimpiyat Oyunlarının 2021 yazı bitmeden düzenlenmesinin icap ettiğini, ancak bundan henüz belirlenmemiş tarihlerin illa yaz aylarına denk getirileceği anlamının çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, spor organiazyonları içinde en son ertlenen oldu, sporcuların ve örgütlerinin Japon hükümeti ve IOC'ye geri adım attırmak için inanılmaz baskı yapması gerekti. Bui Japonya'ya ağır darbe oldu, çünkü hükümet Tokyo'nun 2020 evsahipliğine halihazırda 12 milyar dolar yatırım yapmıştı.

Zamanında erteleme kararı alınmaması ise IOC ile Bach'ın prestijine ağır darbe indirdi.

Hazırlıkları denetleyen IOC koordinasyon komisyonu artık pandemi nedeniyle bütün spor organizasyonlarının ertelenmesi yüzünden kaotik spor takvimi içinden gelecek yıl için uygun tarih ayarlamaya odaklanacak.

Komisyonun tarih belirleyecek görev gücüne "İşte başlıyoruz" adı konuldu.