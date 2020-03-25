Galatasaray Başkanı Cengiz: Devletimiz ne derse odur, bugün 'Seyircili oynayalım' derse ona da uyarız

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair açıklamalarda bulundu. Maçların oynanmaması için geçmişte yalvardığını savunan Cengiz, "Devletimiz ne derse odur. Bugün devlet 'Seyircili oynayalım' derse, bugün ona da uyarız. 'Devlet demek ki salgını kontrol altına almış' deriz" ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüğünü söyleyen Mustafa Cengiz, "Hocam Fatih Terim ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek" dedi.

Cengiz, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın durumuyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'la birlikte oğlu Hikmet'in de testi pozitif çıktı. O da pozitif çıktı. Hepsini acil şifalar diliyorum. Yusuf Günay ile konuştum. Sağlığı iyi. Test sonucu yarın çıkacak. Bana gelirse durumum gayet iyi. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir belirti yok. Ne ateş, ne öksürük vs. Gayet iyiyim. Dün bana, Kaan Kançal'a testler yapıldı. Sonuçları bekliyoruz."

Cengiz açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

'Maçlar oynanmasın diye yalvardım'

Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Söyledim, inanmadılar. Biz uyarılarımızı yaptık, hala algı peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Devletimiz ne derse odur. Bizim önerimiz varsa da bunu sunarız. Devletimizin dediklerine uyarız. 12 Mart perşembe günü önce maçların seyircili oynanacağı açıklandı. İlk vakanın bulunuşunda herkes marketleri boşalttı. Nihat Özdemir de Perşembe günü maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Ben de aynı gün düzenlenen bir etkinlikte ortamı hareketlendirip provokasyon yapmayalım.

Söyledim, inanmadılar. Biz uyarılarımızı yaptık, hala peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Devletimiz ne derse odur. Bizim önerimiz varsa da bunu sunarız. Devletimizin dediklerine uyarız. 12 Mart perşembe günü önce maçların seyircili oynanacağı açıklandı. İlk vakanın bulunuşunda herkes marketleri boşalttı. Nihat Özdemir de Perşembe günü maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Ben de aynı gün düzenlenen bir etkinlikte ortamı hareketlendirip provokasyon yapmayalım. 'Biz stadımızı dezenfekte ediyoruz. Seyircili oynayabiliriz' dedim. Benim bu açıklamalarımı başka yerlere çekenler oldu. Bunu yapmasınlar lütfen. 12 Mart Perşembe gününün akşamında maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. Biz o akşam devletimizle iletişime geçtik. Aldığımız cevap bilmediğimiz şeylerin olduğuydu. Biz de öneri olarak en az bin 500 kişinin akredite olacağını söyledik. Biz protokolde 60 kişiydik. Abdurrahim Bey de bizimleydi. Hepimiz risk altındaydık.

olacağını söyledik. Biz protokolde 60 kişiydik. Abdurrahim Bey de bizimleydi. Hepimiz risk altındaydık. Futbolcularımız maça çıkmak istemedi. Fatih Hoca çok büyük çaba sarf etti ve oyuncuları tek tek ikna etti. Bunları anlatamadık, inanmadılar.

çok büyük çaba sarf etti ve oyuncuları tek tek ikna etti. Bunları anlatamadık, inanmadılar. Bizim seyircisiz oynatma yerine erteleme istemedeki amacımız puanlar mı? Asla. Seyircisiz oynanacak olsa kalan 8 maçın 5'i deplasman. Bizim avantajımıza. Ama biz bunu istemedik. Futbolcularımız da tedirgin. Fatih hoca çok büyük çaba sarf etti. Futbolcuları tek tek ikna etti. 3. protokol önlemler uygulandı. 1. protokol olsaydı 2 bine yakın kişi olacaktı. Biz erteleyelim dedik ama TFF müthiş bir inatla, kelimeleri dikkatli seçmek istiyorum kimseyi kırmamak için. TFF ligin seyircisiz devam etmesinde ısrar etti. Bizden başka da buna ses çıkaran olmadı. Bir tek Bursaspor basketbol destek çıktı. Ben en son Nihat Özdemir'i aradım. 'Futbolcuların hassasiyetini biliyorsunuz. Ertelemekte fayda var. 8 maç kalmış. Haftada iki maç oynayıp 1 ayda bitiririz' dedim.

'TFF'den umudu kestik, ligleri devletimiz erteledi'

Devletimiz bugün çıkın seyircili oynayın dese biz ona da uyarız. Devlet öyle dediyse bildiği vardır, tehlike geçmiştir. Nihat beyin bana dediği şey Kulüpler Birliği ıslak imzalı belge göndermezse olmaz dedi. Ben de Kulüpler Birliği Mehmet Sepil'i aradım. Sepil bana '4 kulübün imzası yok' dedi. İsimlerini vermiyim. O haftayı geçtik, ardından biz TFF'den umudu kestik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız ve devletimizin diğer makamları, ilgili federasyon başkanlarını çağırarak yüzlerine bu kararı okudu. Hepsine teşekkür ediyorum.

'Bir babanın, bir annenin ve evladının bu virüse yakalandığını düşünün'