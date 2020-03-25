Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadele için 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İrlanda'da son olarak 235 Covid-19 vakası daha tespit edildi ve 2 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1564'e, ölü sayısı ise 9'a yükseldi.