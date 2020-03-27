Kayserispor: Bir personelimizde koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Berna Gözbaşı'nın koronavirüs test sonucunun ise negatif çıktığı belirtildi.

Hes Kablo Kayserispor, bir idari personel çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/JWIE2WIC52 — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) March 27, 2020

Gözbaşı'nın test sonucu negatif

​Öte yandan Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Vekili Onur Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın'ın test sonuçları ise negatif çıktı.