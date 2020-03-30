Salgın nedeniyle ertelenen Yaz Olimpiyatları'nın açılış tarihi belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları’nın açılışının 23 Temmuz 2021’de yapılması kararlaştırıldı.

Yetkililerin uzun süre düzenlemek konusunda ısrarcı olduğu ancak salgının boyutunun giderek büyümesiyle ertelemek zorunda kaldığı 2020 Yaz Olimpiyatları’nın programı da netleşti.

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach arasında yapılan telefon görüşmesi sonrasında, oyunların 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verildi.

Paralimpik Oyunlar ise 24 Ağustos- 5 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tokyo'ya faturası 6 milyar dolar

Olimpiyatların 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.

Akıbeti uzun bir süre tartışılan Yaz Olimpiyat Oyunları hakkındaki nihai karar geçen hafta verilmiş ve bir yıl erteleneceği duyurulmuştu.

Evsahibi Tokyo oyunlar için şimdiye kadar yaklaşık 12.6 milyar dolar harcamıştı. Uzmanlar erteleme kararının kısa vadede 6 milyar dolar gibi bir zarara yol açacağını tahmin ediyor.

1896’dan bu yana düzenlenen ve boykot, terörist saldırı, protesto gibi hadiselerle zaman zaman gölgelenen olimpiyat oyunları sadece savaş zamanlarında iptal edildi.

1940’ta yine Tokyo’da gerçekleşmesi planlanan oyunlar bu nedenle yapılmadı.