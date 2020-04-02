'Futbol kulüpleri için kritik döneme girildi'

Dünya'dan Ceyhun Kuburlu'nun haberinin göre, Türk futbol endüstrisi için kritik süreç başladı.

Kulüplerin bu ay ödeme almaması durumunda personel ve futbolcu maaşlarını ödememesi gündeme gelecek. Kulüplerin şu an için tek gelir kalemi, yayın hakları kaldı.

Ancak bu konuda da yayıncı kuruluş k ulüplere her hangi bir açıklama yapmadı. Kulüpler şu an için bir girişimde bulunmuyor.

Kulüpler en son yayıncı kuruluştan 6 Mart’ta ödeme aldı. Ancak daha sonra maçların yayınlanmaması ve lig başlama tarihinin de belirlenmemesi nedeniyle kulüpler ve yayıncı kuruluş arasında şu an için çözüme kavuşmuş bir durum bulunmuyor.

Bazı kaynaklara göre yayıncı kuruluşun bu ay ödeme yapmayacağı belirtiliyor. Kulüpler ise en azından bu ay ödeme alıp bir sonraki ay tekrar masaya oturmak istiyor.